Ankara’da oynanan mücadelede takımımız, etkili performansıyla 67-77'lik önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 geride kapatan Kipaş İstiklalspor Basket, devreye 38-33 geride girdi. Üçüncü çeyrekte öne geçen (54-60) temsilcimiz, son çeyrekte sergilediği üstün oyunla skoru lehine çevirmeyi başardı ve karşılaşmadan 10 sayılık farkla galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Kipaş İstiklal Basketbol Takımı, TBF 2. Lig Final Grubu’ndaki liderliğini sürdürdü ve şampiyonluk yolunda kritik bir adım daha attı.

Final Grubu’nun diğer maçında ise Göztepe, Eskişehir Birey Koleji’ni 61-44 mağlup etti.

Kipaş İstiklal'in Maç Çeyrek Skorları:

Kahramanmaraş temsilcimiz, hem sahada hem de puan durumunda istikrarlı performansını sürdürerek taraftarına şampiyonluk yolunda büyük umut vermeye devam ediyor.

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