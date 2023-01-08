Bünyesinde Ki; Doğa Ve Yaşam, Voleybol, Fotoğrafçılık, Bisiklet, Müzik Ve Kültür Edebiyat Kulüpleri Çatısı Altında Kipaş Holding Çalışanları İş Dışında Çeşitli Faaliyetler İle Birlikte Zaman Geçirme İmkânı Buluyor.

Son Olarak Holding Çalışanları Bisiklet Kulübü Etkinliği İle Onikişubat Belediyesi Bisiklet Yolunda Güzel Bir Etkinlik Daha Gerçekleştirdi.

Etkinlikte Çalışanlar Hem Yoğun İş Temposunun Stresini Atarken Hem de Birlikte Zaman Geçirmenin Keyfini Yaşadı.

Etkinlik Sonunda Açıklamalarda Bulunan Kulüp Üyeleri İş Stresini Atmak İçin Bu Tür Etkinliklerin Çok Faydalı Olduğuna Dikkat Çekerek Devamını Beklediklerini Dile Getirdi.