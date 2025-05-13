Öğrenci ve öğretmenlerin birlikte sahne aldığı müzik dinletisi, adeta kulakların pasını sildi.

Öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede sahneye çıkan Kiptaşlı genç yetenekler ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenler, klasik eserlerden modern melodilere uzanan geniş bir repertuarla izleyenleri büyüledi.

Sahnedeki uyum, samimiyet ve sanat aşkı salonu adeta duygularla ördü.

Kimi zaman hüzünlü bir keman solosu, kimi zaman neşeyle eşlik edilen bir koro performansı izleyicilere müzik dolu bir yolculuk yaşattı.

Alkışların hiç dinmediği gecede salonda duygusal anlar da yaşandı.

Veliler, çocuklarının sahnedeki performanslarıyla hem gururlandı hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan Kiptaş Eğitim Kurumları, hem kulaklara hem kalplere dokunan bu özel etkinlikle iz bırakmayı başardı.