Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında ulaşım standardını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun ilçesinin kırsal mahallelerinden Kireçköy’de çalışmalara start vermişti. Dağınık yerleşimlerin yer aldığı ve yaklaşık 80 kişinin ikamet ettiği mahalledeki çalışmayla, stabilize (toprak) yollar kilit parke uygulamasıyla yenileniyor. Devam eden 4 bin metrekare kilit parke çalışmasının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Hızla Yeniliyorlar

Mahalle Muhtarı Nihat Temiz, gerçekleşen çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek, “Mahallemizin yolları topraktı. Evlerde tozdan geçilmiyordu. Bir araç mahalle içinde hareket etmeye çalıştığında özellikle kış aylarında ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi yenileniyor. Tozdan kurtuluyoruz. Allah emeği geçen herkesten, Başkanımız Hayrettin Güngör’den razı olsun” diye konuştu.