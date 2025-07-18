Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatleri arasında yer alan “Kırk Altı” kafeterya projesi kapsamında ilk sosyal alan tamamlandı.

Gençlere yönelik vizyoner projeleriyle kamuoyunun takdirini toplayan Başkan Görgel’in öncülüğünde hayata geçirilen ilk Kırk Altı Meydan, Dulkadiroğlu’nda vatandaşların hizmetine sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında inşa edilen modern kafe, yapılacak son kontrollerin ardından kapılarını misafirlerine açacak. Erişilebilirliği ön planda tutularak tasarlanan sosyal alan, özellikle gençlerin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak projelendirildi.

Modern mimarisiyle dikkat çeken Kırk Altı Meydan, hem estetik yapısıyla hem de sunduğu hizmetlerle şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Gençler için sıcak ve soğuk içecek seçeneklerinin uygun fiyatlarla sunulacağı kafede; sosyalleşebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri konforlu bir ortam sağlanacak. Kırk Altı kafelerde ücretsiz internet de sağlanacak.