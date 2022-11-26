Kolokyum kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sezai Karakoç’un şiirlerinden esinlenerek tuvale yansıtılan eserlerin yer aldığı ‘İnci Dakikaları’ adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

‘İnci Dakikaları’ adlı resim sergisinin açılışının ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde; moderatörlüğünü Nihayet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Murat’ın yaptığı, Bahtiyar Aslan, Hayriye Ünal ve Ömer Erdem’in konuşmacı olarak katıldığı Modern Şiirde Sezai Karakoç’un Yeri konulu söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Başkan Hayrettin Güngör, Sezai Karakoç’u anmak ve anlatmak için gerçekleştirilen etkinlikleri çok anlamlı bulduğunu belirtti.