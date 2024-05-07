Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, alevler depodan markete de sıçradı.

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri binadaki vatandaşları tahliye etti. İtfaiye erleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

3 kişi dumandan etkilendi

Marketin üst katındaki dairelerde dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu markette hasar oluştu.

Olay yerine gelen Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, apartmandan tahliye edilenlerin otellerde misafir edileceğini belirtti.