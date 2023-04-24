Depremden Etkilenen Bölgeler İçin Harekete Geçen Kırmızı Çocuklar Derneği, Kipaş Holding İle İş Birliği Yaparak “Kırmızı Çatı” Projesini Hayata Geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Kipaş Holding İçerisinde Bulunan Alanda Gençlerin Yakından Tanıdığı Ve Sevdiği Ünlü Sanatçı Sefo Konseri Düzenlendi.

Düzenlenen Konserde Depremzede Çocuklar Bir Nebzede Olsa Eğlendiler.

Ünlü Sanatçı Sefo Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Çok Keyif Aldığını Söyleyerek Önümüzdeki Dönemlerde Yeni Projelerin Olduğunu Sözlerine Ekledi.