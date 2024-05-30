17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye düzenlenen Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı.

Kıskaç-18 operasyonlarında şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.