Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta başlatılan Kentsel Tasarım Projesi alanında bulunan yapıların yıkım işlemleri sürerken, Kışla Otoparkının da yıkımına başlandı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal tesislere, yeşil alanlardan sağlık komplekslerine tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi de hızla ilerliyor.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı, Kıbrıs meydanındaki İş Bankası arkasında bulunan çok katlı Kışla Otoparkı da, şehir meydanı projesi alanına dâhil edilmişti.

Gelinen süreç boyunca, Yeni Şehir Projesi’ne dâhil edilen alanda ki yapıların yıkım işlemleri sürerken, Kışla Otoparkının da yıkımı için ilk kepçe vuruldu.