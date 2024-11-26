Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “Anadolu’nun En Büyük Kitap Fuarı” 1 Aralık Pazar gününe kadar ziyarete açık olurken etkinlik süresince paneller, söyleyişiler ve yazarların imza günleri de düzenlenecek.

Büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirilen Kitap Fuarı’nın açılış töreninde yüzlerce edebiyatsever de büyük bir ilgi gösterirken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi fuara rahatlıkla ulaşılması adına ücretsiz ring seferleri düzenliyor.

Fuarın bu yılki sürprizlerinden biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin “dene-yap” atölyeleri oldu.

Çocuklar ve gençler için eğlenceli ve öğretici etkinliklerin düzenlendiği bu alanlar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Ayrıca fuar boyunca dağıtılacak toplam 30 bin adet hediye çeki, ziyaretçilerin yayınevlerinden diledikleri kitaplara ulaşmasını kolaylaştıracak.

Tüm edebiyatseverleri Anadolu’nun en büyük kitap fuarına davet eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kitap Fuarı, şehrimizin önemli organizasyonlarından bir tanesi. 6 Şubat depremlerinin ardından ilk kez düzenliyoruz. Anadolu’nun en büyük kitap fuarı. Şehrimizin imar ve inşası her alanda devam ederken bir yandan da hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Kitap Fuarımız şehrimize hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimizi ve Türkiye’nin dört bir yanından edebiyat tutkunlarını fuarımıza bekliyoruz” diye konuştu.