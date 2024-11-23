Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, okur-yazar buluşmalarına ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen fuar, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, hem yerel hem de ulusal düzeyde tanınan pek çok yazar, şair ve edebiyatçı, okurlarıyla bir araya gelerek imza günleri ve söyleşiler düzenliyor. 24 Kasım Pazar günü, Kitap Fuarı’nın etkinlik takvimi yine dopdolu bir içerikle katılımcıları bekliyor. Gün boyunca gerçekleştirilecek konferans ve söyleşilerde birçok değerli isim sahne alacak.

Şahin ve Taşağıl, Edebiyatseverlere Seslenecek

24 Kasım Pazar günü program saat 13.00’da AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin konferansıyla başlayacak. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek konferansta Mehmet Şahin, “Son Gelişmeler Işığında Ortadoğu” konusunu ele alacak. Saat 14.00’da gerçekleştirilecek söyleşide ise Türk tarihine dair önemli çalışmalarıyla tanınan Ahmet Taşağıl, katılımcılara tarihi bir perspektif sunacak.

Hayati İnanç ve Savaş Barkçin, Okurlarıyla Buluşacak

Edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Hayati İnanç da 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda edebiyatseverlerle buluşacak. Saat 15.00’da başlayacak söyleşide Hayati İnanç, klasik edebiyat ve şiir tutkunlarına seslenecek. Saat 16.00’da müzik ve kültür alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Savaş Barkçin, sanat ve kültür üzerine bir söyleşi yapacak.

Usta Kalemler KAFUM’da Sahne Alacak

Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya gelecek diğer bir isim ise Klinik Psikolog – Yazar Beyhan Budak olacak. Psikoloji alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Beyhan Budak, saat 17.00’da başlayacak programda, bireysel gelişim ve motivasyon üzerine konuşacak. Saat 18.00’da başlayacak günün son söyleşisinde ise usta yazarlar Sadık Yalsızuçanlar, Timuçin Çevikoğlu ve Yunus Eraslan bir araya gelerek edebiyatseverlere seslenecek.

Fuar Sadece Söyleşilerle Sınırlı Değil

Söyleşi ve imza günü etkinliklerinin yanı sıra, çocuklar ve gençler için hazırlanan “dene-yap” atölyeleri de fuar alanında gün boyu devam edecek. Katılımcılar, bu atölyelerde yaratıcı projeler ve eğlenceli deneyimler yaşayarak farklı bir gün geçirme fırsatı bulacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, edebiyat, sanat ve kültür dolu bir gün geçirmek isteyen herkes 24 Kasım Pazar günü KAFUM’a davet edildi.