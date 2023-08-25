Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) çatısı altında kurulacak olan AIRBUS-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu inşası yer teslim protokolü imzalandı.

KİÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokolde, taraflar adına imzaları TUSAŞ Tedarik ve Sanayi Başkanı Serdar Özpolat ile KİÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Köroğlu attı.

KİÜ Genel Sekreteri Cemil Toktay ve TUSAŞ ile KİÜ ilgili birim temsilcilerinin katıldığı toplantıda, teknik konular hakkında fikir alış-verişinde bulunuldu.

Protokolde konuşan TUSAŞ Tedarik ve Sanayi Başkanı Serdar Özpolat, iki kurumun işbirliği içerisinde çalıştığını ifade ederek, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini Söyledi.

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan İse Şehir Adına Önemli Bir Yatırım Olduğuna Dikkat Çekti.