Bilindiği üzere ülkemizin yenilgisi ile neticelenen Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, aziz vatanımız işgal edilmiş ve emperyalistlerce parçalanmak istenmiştir.

Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği, milletimizin birlik ve beraberliği ile tarihin en destansı mücadelelerinden biri sergilenmiş; 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zafere ulaşılmıştır.

Şunu belirtmeliyim ki 30 Ağustos, Türk milletinin vatan sevgisinin ve istiklale olan bağlılığının sarsılmaz bir ifadesidir. Ve yine belirtmeliyim ki bu zafer, 26 Ağustos 1071’de Türk’e vatan olmaya başlayan Anadolu’nun, sonsuza kadar da bir Türk yurdu olacağının en önemli nişanesidir.

Şanlı zaferin 102. yıl dönümünde bize düşen en önemli görev ise ecdat yadigarı bu vatanı her geçen gün daha da yükseltmektir. Bizler, bu şiar ile taşımış olduğumuz sorumluluğu yerine getirmeye gayret etmekteyiz. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak, ülkemiz ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan ve çağın gerektirdiği bilgiyle donanmış pırıl pırıl nesiller yetiştireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha can-ı gönülden tebrik ediyorum. Zaferin mimarı, başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, fedakar silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi tazimle anıyorum. Ruhları şâd, mekanları cennet olsun.