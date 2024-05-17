KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa katılan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, hemşireliğin en ulvi, en kutsal ve en onurlu mesleklerden biri olduğunu söyledi.

İnsan yaşamındaki en önemli ihtiyaçların başında sağlığın geldiğine vurgu yapan Prof. Dr. Bakan, “Hemşirelik, hekimlikle birlikte insanlık tarihi kadar eski bir meslek. Yani neredeyse ilk insandan beri bu meslek devam ettiriliyor. İnsanların sağlıklarının korunması, idame ettirilmesi, bir sağlık sorunu yaşadıklarında giderilmesi için görev yapan en temel meslek gruplarının başında hemşire kardeşlerimiz geliyor.” diye konuştu.

Hemşire adayı üniversite öğrencilerine de seslenen Rektör Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok harika bir alanda, çok harika bir mesleği icra etmek üzere eğitim alıyorsunuz. İnşallah 4 yıllık eğitim sürecinin sonunda mesleğe fiilen adım atmış olacaksınız. Sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımıza hizmet edeceksiniz. Şunu bilin ki sizlerin sunmuş olduğu hizmet çok önemli ve çok kutsal. Bunu nereden anlıyoruz. Hatırlarsanız pandemi sürecinde hemşirelerimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan özveriyle görev yaptı. Deprem sırasında ve sonrasında kimse o hastanelere girmeye cesaret edemezken hemşirelerimiz insanlarımızın hayatını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye attı. İşte hemşirelik bu nedenle çok ulvi ve kutsal. Siz de eğitiminizin ardından inşallah bu kutsal mesleğe adımınızı atacaksınız. Ben bu güzel programı hazırlayan hocalarımıza teşekkür ediyor, katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yener’in de katıldığı programda, Rektör Bakan tarafından katılımcı akademisyenlere belge ve çiçek takdiminde bulundu. KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serap Yağmur İlhan ve Müzik Bölümü Öğrencilerinden Mücahit Hüseyin Gül ile Mehmet Sami Mızrak’ın müzik dinletisi ile devam eden programda, Doç. Dr. Mehtap Sönmez “Hemşireliğin Tarihçesi”, “Doç. Dr. Sinan Aslan “ICN Teması ve Hemşireler Günün Önemi” konulu sunum gerçekleştirdi. KİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Meşe’de Hemşireler Haftasına ilişkin yaptığı konuşmanın ardından “Işık Alma Töreni ve Hemşirelik Andının Okunması”nı icra etti.