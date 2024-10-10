İddiaya göre, A.K., daha önceden aralarında kız kaçırma nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı U.Z.’nin 2. kattaki evinin penceresinden bir cisim atarak kaçtı. Kimsenin yaşamadığı evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Evde çıkan yangını başlattığı öne sürülen A.K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.K., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.