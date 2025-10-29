AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı öncülüğünde, 29 Ekim – 4 Kasım 2025 tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan kan bağışı kampanyası, Kahramanmaraş’ta da yoğun ilgi gördü. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinliğe destek vererek toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

“Bir Ünite Kan, Bin Umut” temasıyla gerçekleştirilen kampanya, Bahçelievler Camisi önünde konuşlandırılan Türk Kızılay kan bağış aracında yapıldı. Ak kadrolar, il kadın kolları ve gençlik kolları gönüllü olarak kan bağışında bulunarak, Kızılay’ın insani yardım çalışmalarına katkı sağladı. Kampanya süresince yapılan açıklamalarda, “Bir ünite kan, bin umut demektir” vurgusu ön plana çıkarıldı.

Etkinliğin temel amacı, toplumda kan bağışının hayati önemine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına teşvik etmek olarak belirtildi. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle hem insan hayatına dokunmayı hem de toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.