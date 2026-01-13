Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konuğu, Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik oldu.

Programda konuşan Başkan Çelik, Türk Kızılayı’nın Kahramanmaraş genelinde yürüttüğü insani yardım, sosyal destek ve afet odaklı faaliyetleri detaylarıyla ekran başındaki izleyicilerle paylaştı.

Özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar, gönüllülük esaslı projeler ve afetlere hazırlık süreçleri hakkında önemli bilgiler aktaran Çelik, Kızılay’ın şehirde üstlendiği hayati role dikkat çekti.

Samimi açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, Kızılay’ın yalnızca zor zamanlarda değil, her an ve her şartta vatandaşın yanında olduğunu vurgularken; dayanışma kültürünün güçlenmesi adına yapılan çalışmalara da değindi.