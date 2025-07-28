Ahmet Şimşek Kızılırmak’ta Gözden Kayboldu

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde yer alan Yeşilöz köyü yakınlarında üzücü bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Ahmet Şimşek, serinlemek amacıyla Kızılırmak’a girdikten kısa bir süre sonra suda kayboldu.

Ekipler Seferber Oldu: AFAD, Jandarma ve Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte, olay yerine kısa sürede AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ırmakta kaybolan genci bulmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Cansız Bedenine Ulaşıldı

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, Ahmet Şimşek’in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi ve defin işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililerden Uyarı: Irmak ve Barajlara Girmek Tehlikeli

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor. Akarsu, gölet ve baraj gibi alanlarda yüzmenin tehlikeli ve yasak olabileceği belirtiliyor. Vatandaşlardan, olası can kayıplarının önüne geçmek için uyarı ve yasaklara uymaları isteniyor.