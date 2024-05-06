İstanbul'da bir annenin kızına yaptıkları görenleri hayrete düşürdü.

Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde bir kadın, kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Taraflar arasında tartışma çıktı

Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı.

Kızını yalnız bırakıp gitti

Çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı.

Daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü.

O anlar kamerada

Tartışma ve küçük kızın korku dolu anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.