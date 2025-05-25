15 yaşındaki E.B., zorbalık yaptığını iddia ettiği sınıf arkadaşını okul tuvaletinde bıçakladı. Yaralanan E.Ç.’nin hayati tehlikesi sürerken, saldırgan öğrenci tutuklandı.

İstanbul Üsküdar’da bulunan özel bir okulda yaşanan şok edici olay, hem eğitim camiasında hem de veliler arasında büyük endişeye yol açtı. 15 yaşındaki E.B. isimli kız öğrenci, kendisine psikolojik zorbalık yaptığını öne sürdüğü E.Ç.’yi okulun tuvaletinde bıçakladı. Ağır yaralanan E.Ç. hastaneye kaldırılırken, saldırgan E.B. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı Öncesi Not: "Amacım Acı Çektirmekti"

Ekol TV’nin haberine göre, suça sürüklenen çocuğun telefonunda dikkat çeken bir not bulundu. Notta, “Bıçağı omzuna sapladığımda bitecek benim savaşım. Amacım öldürmek değil, sadece acı çekmesini istiyorum” ifadeleri yer aldı. Avukatı, bu notun müvekkilinin öldürme kastı taşımadığını gösterdiğini savundu.

“Bir Anda Gelişti” Dedi, Ancak Planlı Olduğu Şüphesi Güçlendi

Hakim karşısına çıkan E.B., ifadesinde saldırının anlık bir gelişme olduğunu ileri sürdü. Eylemi önceden planlamadığını söyleyen genç kız, şu ifadeleri kullandı:

“Zorbalık görüyordum. Arkamdan konuşuyorlardı. Psikolojik sorunlarım var, ilaçlarımı düzenli kullanmıyordum. Bıçağı okulun çay ocağından aldım. Konuşmak için tuvalete çağırmıştım. Ne olduğunu anlayamadan yaptım.”

Ancak bulunan not, olayın önceden planlanmış olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Tutuklandı, ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ten Yargılanacak

Saldırı sonrası polis ekiplerince yakalanan E.B., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı E.Ç.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.