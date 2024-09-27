Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kahramanmaraşlılar, birlik ve beraberlik amacıyla her yıl düzenlenen Geleneksel Kahramanmaraş Hemşehriler Buluşması'nda bir araya gelecek. Bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek olan etkinlik, 13 Ekim tarihinde yapılacak.

KKTC Ede'ler Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Kahramanmaraş kültürünü yaşatmayı ve farklı şehirlerde yaşayan Kahramanmaraşlılar arasında dayanışmayı arttırmayı hedefliyor. Dernek Başkanı Hacı Ahmet Koçkat yaptığı açıklamada, “Bu buluşma, sadece Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz için değil, KKTC'de tüm yaşayanlarımız için de bir kaynaşma fırsatı diyerek Aksu Habere etkinlik hakkında bilgi verdi.