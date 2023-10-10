

Yaklaşık 3 yıl önce kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ve "gastrit" teşhisi konulan 70 yaşındaki Göler'e uygulanan tedaviler sonuç vermedi.

Göler'in rahatsızlığının ilerlemesiyle su ve yemek ihtiyacı, midesine takılan beslenme tüpüyle karşılanmaya başladı.

Oğlunun telkiniyle ulaştığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ndeki Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilen Göler, kaybettiği yutma kabiliyetine yeniden kavuştu.

Göler, 3 yılın ardından içtiği suyun ilk defa midesine doğru gittiğini hissettiğini söyledi.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu da devletin sağladığı imkanlar sayesinde hastanelerinde her türlü ileri endoskopik ve laparoskopik işlemin yapıldığını ifade etti.



