KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, bir ay boyunca odanın gerçekleştirdiği etkinlikler ve projeler hakkında oda üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Buluntu, üyelerle bir araya gelerek kent ekonomisine katkı sunacak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Buluntu toplantı sonunda Aksu Haber’e yaptığı değerlendirmesinde, “Verimli bir meclis toplantısı gerçekleştirdik. Üyelerimizle bir araya gelerek şehrimizin ticaret ve sanayi alanındaki durumunu ele aldık, mevcut projeler ve geleceğe dair hedefler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk,” dedi.

Toplantı, üyelerin katılımıyla Kahramanmaraş iş dünyasına dair değerlendirmelerin yapıldığı ve geleceğe yönelik fikirlerin paylaşıldığı verimli bir platform olarak tamamlandı.