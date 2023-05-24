7. Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak depremin ilk anından itibaren şehrimizin ve iş dünyamızın sorunlarıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bu noktada ciddi mesafelerde kat etmeye başladık. Ticaret ve Sanayi Odası 12 bin üyesiyle ciddi bir kuruluş ve iş dünyasının hemen hemen tamamını kapsayan aynı zamanda 29 bin esnafıyla çok önemli bir STK” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 7. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir katıldı. Ticaret Borsası’nda gerçekleşen toplantıda KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Mayıs ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirirken, devam eden ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Buluntu’nun ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, deprem sonrası kentin imar durumuyla ilgili sunum yaparken, yeni şehir planı çalışmaları hakkında bilgi verdi.



ÖKSÜZ: ÜRETMEMİZ LAZIM

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, şunları söyledi: “Şehrimizde inşaatlara tekrar başlamamız lazım. Üretmek lazım, üretmeden hiçbir şey olmaz. Şu anda tabii ihracat zorlanıyor. Ham madde tedarikini hepiniz yaşıyorsunuz bunları tahmin etmeye gerek yok. Öte yandan krediler var. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah hep beraber çalışıp, şehrimizi güzel günlere çıkartırız. Öte yandan Savunma sanayiyle ilgili gelişmeler gerçekten heyecan verici. Uçak parçası yapma projesi önemli bir proje. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Daha önce de tarım, Maraş'ın sermayesiydi. Sonra bunun tekstil ve çelik eşya ile sanayiyi güçlendirdik. Bundan sonra onlar yetmiyor bizde farklı sanayi dallarına girmemiz lazım. Gerçekten Türkiye çok önemli yerlere geldi. Bunu da küçümsemememiz lazım.”



BULUNTU: ERKENEZ, AKSU VE TÜRKOĞLU OSB BİRLEŞİYOR

Erkenez, Aksu, Türkoğlu OSB’lerin birleşimiyle ilgili protokolü imzaladıklarını belirten KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, konuşmalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Çevre Şehircilik Bakanlığının kararnamesiyle Erkenez, Aksu, Türkoğlu OSB’nin birleşimiyle alakalı protokolü imzaladık. Şu an bu 3 organize sanayi bölgemiz tek çatı altında birleşiyor. Bunun şöyle bir avantajı olacak; müteşebbis heyeti tekrar belirleyeceğiz ve akabinde teknik altyapıyı tamamlayacağız ve ruhsatlandırma çalışmaları OSB’miz tarafından kontrol edilecek. Buradaki sorunların çözümünde de hızlı bir mesafe almış olacağız.

TOMSUKLU TEKSTİL İHTİSAS OSB’NİN İHALE SÜRECİNİ TAMAMLANDI

Tomsuklu Tekstil İhtisas OSB’nin ihale sürecini tamamladık. Altyapı ihalesi tamamıyla ihale edildi. Bizlerde ihale komisyonunda yer aldık ve inşallah kısa sürede müteahhit firma faaliyete başlayacak ve tesisi hızlı bir şekilde yapacak. Burası 3 bin 500 dönümlük bir saha ve tahsisi yapılmayan bir parselimiz yok.

ILS CİHAZININ YAPIM İHALESİ TAMAMLANDI

Öte yandan ILS cihazıyla ilgili yapım ihalesi tamamlandı. Temmuz ayı itibariyle inşaat yapım süreci başlayacak. Kısa sürede inşaatı tamamlanıp, havaalanı problemini çözmek istiyoruz. Yine özellikle Tekstil İhtisas OSB’mizin yan tarafında yer alan 3 bin 600 dönümlük bir saha var. Bu saha için müracaatımızı yaptık ve ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle sanayi alanı ilan edilecek ve 2 etap olarak bu sahayı tekrar biz müracaat eden vatandaşlarımızın kullanımına açmış olacağız.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğümüzle koordineli olarak odamızda bir danışmanlık birimi kuruyoruz. Özellikle teşviklerle ve diğer konularla ilgili soru ve taleplerle geliyor. Bu birimi biz kendi uhdemizde oluşturuyoruz. İnsanlar buradan her türlü danışmanlık hizmetini alabilecekler ve teşviklere de hızlı bir şekilde başvurup ulaşabilecekler. Küçük Sanayi Sitemizin sorunlarını birebir çözmeye çalışıyoruz. Küçük Sanayi Sitesi’nde yerinde çözümle alakalı bir problem kalmadı. Özellikle sanayi sitesi içerisinde olan ve işyeri yıkılmış olanlara 1 milyon TL’ye kadar KOSGEB tarafından destek verilecek.

MARAŞ BAKIRININ COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALINDI

İlimizin kadim değerlerinden olan Maraş Bakır İşlemesinin coğrafi işaret tescilini tamamladık. Şehrimize hayırlı olsun. Bununla ilgili ilerleyen günlerde güzel bir çalışmamız olacak. Bakırcı esnaflarımıza da teşekkür ediyorum.”

ÖZDEMİR: 6 ŞUBAT SONRASI HIZLI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNE GİRDİK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir ise şöyle konuştu: “6 Şubat’tan itibaren hızlı bir çalışma sürecine girdik. Baktığınız zaman en çok kaybı merkezde verdik. Sanayi alanlarımızda da çok ağır hasar ve yıkımlar oldu. Toplamda 224 binadan yaklaşık 50 bini yıkık, acil yıkılacak, ağır yâda orta hasarlı. 19 Şubat’ta AFAD hasarlı yapıların dışında şu an inşaatı devam eden yapılar var ve bu yapılarla ilgili Büyükşehir Belediyeleri koordinasyonunda tespit çalışmalarının yapılması ve bu çalışmalara göre de işlem yapılması şeklinde bir genelge yayınladı. Biz o günden itibaren hızlıca bir çalışma başlattık.”



