Kahramanmaraş Ticaret ve sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, oda seçimleriyle ilgili basın toplantısında seçim tarihini açıkladı. Seçimin 19 Kasım 2022 Cumartesi gününde yapılacağını belirten Başkan Balcıoğlu, “Bu seçim zor bir seçim. Biz neden tek liste olarak girmek istedik şunun için, biz çok konuşkan insanlar değiliz. Bizim seçimimiz siyasi seçime hiç benzemez” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Balcıoğlu, KMTSO fuaye alanında yaptığı açıklamada; “Oda seçimleri gerçekleşecek bunun için bir takvim gerekiyordu. Bu takvimi yasalara uygun şekilde belirledik. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü bu salında kısmet olursa seçimimizi gerçekleştireceğiz. Bu seçim diğer seçimlerden farklı bir seçim. Çünkü diğer seçimlerde 1995 yılından buyana kadar hep tek liste olarak seçime girildi. Bunun anlamı burası demokratik bir yer değil, despotlukla emir vakiyle değil uzlaşmayla herkesin ortak aklıyla yani birbiriyle rekabet eden, birbiriyle yarışan kıranlar yerine birbirilerini tamamlayan birbirlerini seven insanlar olarak birlikte ve kol kola yürümeye gayret ettik. Ama bu seçimde maalesef bunu başaramadık. Bu seçim neden önemli? Diğer seçimlerde rutin hayat hep devam ediyordu, bu seçimde rutin hayat devam etmiyor. Çünkü dünya yeni normal denen yeni normali yaşıyor. 10 yılda öğrenemeyeceğimiz şeyleri 2 yılda huy haline getirdik. Dolayısıyla dünya çok hızlı hareket ediyor ve çok hızlı değişiyor. 3 ay önceki dertlerimiz, sıkıntılılarımız, problemlerimiz bu ay çok farklı kalıplarla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim zaman kaybetmememiz, oyalanmamız gerekiyor.”

“Bir kısmı bizimle yürümek istemeyecekler bir kısmıyla da biz yürümek istemeyeceğiz”

Balcıoğlu, açıklamasının devamında ise, “Yakın zamana kadar aday olup olmadığım konusunda sorularınız olmuştu. Bu cevabı iftar programında açık ve net olarak açıkladığımı düşünüyorum. Ne söylemiştim hatırlayın, pandemi nedeniyle aklımızdaki, kafamızdaki programda bir kısım şeyler yarım kaldı, bir kısmı eksik kaldı. Bunları tamamlamak için eğer bize müsaade eder onay verirseniz biz arkadaşlarımızla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğimizi belirtmiştik. Bu sözümüz doğru o günden bugüne değişen bir surum söz konusu değil. Biz ekip arkadaşlarımızla mümkün mertebe devam edeceğiz. Değişiklikler olacak mı elbette olacak. Bir kısmı bizimle yürümek istemeyecekler bir kısmıyla da biz yürümek istemeyeceğiz. Ama bunları geçeğiz. Son zamanlarda duyduğum birkaç konu var onlarda açıklık getirmek istedim. Bir tanesi esnaflarla ilgilenilmediği. Net olarak bu sözü söyleyenlerden bunun cevabını istiyorum. Bize herhangi bir konuda müracaat olmuşta, bu müracaat karşılıksız ya da cevapsız kalmışsa bunun muhatabı ben ve yönetim kurulumdur. Ama ki kişi çarşıda çay içerken bir şey konuşmuşsa bunu bizim duymamız, bilmemiz, yapmamız, çözmemiz mümkün değil” dedi.

"Bizim seçimimiz siyasi seçime hiç benzemez”

Balcıoğlu, son olarak; “Bu seçim zor bir seçim. Biz neden tek liste olarak girmek istedik şunun için, biz çok konuşkan insanlar değiliz. Bizim seçimimiz siyasi seçime hiç benzemez. Siyasette bir sokakta probleminiz varsa, öbür sokakta fazlaca çalışır seçimi alırsınız. Bizim seçim öyle değil. Bizim seçim çok zor bir seçim. Aynı meslekten, aynı işten, aynı kulvardan koştuğumuz, yarıştığınız, rekabet ettiğiniz bir pazardaki insanlara dönüp bana oy verir misin diyeceksiniz. Ve iki liste olduğunda bu iş daha karmaşıklaşıyor. Hayırlısı demekten başka bir şeyimiz yok.

“Atış alanı bölgesinde yeni bir Kahramanmaraş sanayisi kurulacak”

Yeni dönemde meclisin dışında yeni bir meclis kurmayı planlıyoruz. Tüccar meclisi. Kahramanmaraş’ta yatırım yerleriyle ilgili bir eksik var. Sıkınlar var mı her sektörde var. En son yapılan OSB’de ne oldu. Benimde yerim yok ben de alamadım. Bende alamadım yada bende gidip talip olmadım. Düz yerleri ben alamadım benim arkadaşlarım alamadı doğrumu oldu ben bilemem. Yeni bir yer yapılacak yeni bir yer çalışması var. Bu yer çalışmasına en çok gayret eden sayın Mahir Ünal ve Ahmet Özdemir çok ciddi çalışıyorlar. Diğer vekillerimizin de destekleriyle atış alanı olarak bildiğimiz yerin bize devir edilmesi, yatırım yeri olarak belirlenmesi söz konusu. Orada tüm Kahramanmaraş’ı planlamak istiyoruz. Bu yeni proje, yeni bir düşünce, yeni bir fikir değil, rahmetli Mehmet Balduk başkanın zamanından beri düşündüğümüz bir proje ama atış alanı olduğu için alamıyorduk. Atış alanı bölgesinde yeni bir Kahramanmaraş sanayisi kurulacak. Her alandan sektör o alanda hizmet verebilecek. Yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Bu çalışma sayesinde zamana karşı yarışmış olacağız. Zamana karşı çalışırsak başarılı olacağız. Dedikodu yapılabir, ama ben ve ekip arkadaşlarım son 10 güne kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte konuşan kent esnafı ise, seçimlerin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını temenni ederek, KMTSO Başkanı Balcıoğlu’na başarı dileklerinde bulundular.