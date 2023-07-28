kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, deprem sonrası süreçte oda olarak yapılan çalışma, faaliyet ve projeleri anlattı.

Başkan Buluntu Çalışmaları Kapsamında Yeni Sanayi Sitesi Projesi Kapsamında Yaklaşık 2 bin dönüm arazi üzerine kurulması planlanan tesiste 1.210 işletmenin yer alması ve 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturulması Hedeflendiğini Söyledi.

BAŞKAN BULUNTU KONUŞMASININ DEVAMINDA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE YERİNDE YERİNDE ÇÖZÜM MODELİNİN UYGULANACAĞINI SÖYLEDİ.

Başkan Buluntu Girişim ve taleplerimiz neticesinde Tomsuklu atış alanındaki 9.100 dönümlük alanın sanayi alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı DEDİ.

Başkan Buluntu Tekstil İhtisas OSB’mizde şantiye çalışmaları başladı dedi.

