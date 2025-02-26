Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO 22. Olağan Meclis Toplantısı’nda Ocak ve Şubat ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanlarının yanı sıra İl Defterdarı Hüseyin Erol ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen katıldı. Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ocak ve Şubat ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi. İl Defterdarı Hüseyin Erol ise üyelerden gelen soruları cevaplandırdı.



“SEKTÖREL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Buluntu, mecliste yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Kahramanmaraş’ın tekstil ve metal eşya sektörlerinde Türkiye’de öncü olması, maalesef bu iki sektörün emek yoğun yapısı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Firmalarımız düzenli olarak çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve bizler de bu sorunları istişare ederek çözüm yolları aramaktayız. Aynı zamanda sektörel dönüşümü de sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konuları daha detaylı bir şekilde ele alacağız. İnşallah Savunma Sanayi Başkanımızın da katılımıyla, savunma sanayii alanında Kahramanmaraş’ta yapılacak projeleri istişare edeceğiz. Odamızda katılımcı firmalarımızla birlikte bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştireceğiz.

“EKONOMİMİZİN GÜÇLENMESİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Depremin ikinci yıl dönümündeyiz. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin üzerinden iki yıl geçti. Toparlanma süreci devam ediyor ancak o gün yaşadığımız travmaları unutmak mümkün değil. Bir gecede şehrimizde 13 bin insanımızı kaybettik, toplamda ise 50 bin can kaybı yaşandı. Şehrin büyük bölümü yıkıldı, birçok tüccarımız, sanayicimiz ve esnafımız bu felaketten etkilendi. Bu acıları unutmak mümkün olmasa da şehrimizin yeniden ayağa kalkması için iş dünyasının tekrar canlanması büyük önem taşıyor. Ticaretin ve üretimin hızlanması, organize sanayi bölgelerimizin yeniden güçlenmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Yönetim Kurulumuz, Meclis Üyelerimiz ve tüm personelimizle birlikte, depremin ilk anından itibaren şehrimiz için seferber olduk ve olmaya devam edeceğiz.

“YENİ BİR OSB’YE İHTİYAÇ DUYUYORUZ”

Plastik ve orman ürünleri sektöründeki firmalarımızın taleplerini değerlendirdik ve organize sanayi bölgesi ile ilgili planlamalar yaptık. Kahramanmaraş’ta 6 büyük organize sanayi bölgesi bulunmasına rağmen, küçük ve mikro ölçekli yatırımcılar için yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda Sanayi Bakanlığımıza taleplerimizi ilettik ve sürecin olumlu ilerlediğini düşünüyoruz.

“İHRACATTA DEPREM ÖNCESİ RAKAMLARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

2024 yılını 1 128 milyon dolarlık ihracat rakamıyla kapattık. Deprem öncesi, 2022 yılında bu rakam 1,4 milyar dolardı. İş dünyamızın çabalarıyla ihracatımızı artırmayı ve eski seviyelere ulaşmayı hedefliyoruz. Öte yandan 6. Bölge teşvikleri 2025 yılı sonuna kadar uzatıldı. Kahramanmaraş’a yatırım yapacak firmalar için büyük bir avantaj olan bu teşvikten tüm sektörler faydalanabilecek.



“FİRMALARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda iş dünyamızın yaşadığı sorunları ve taleplerini gündeme getirdik. 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan travmaların etkileri hala sürüyor. Ancak bizler, iş dünyasını yeniden canlandırarak şehrimizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak firmalarımızın her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz.”

Toplantı sonrası Tatlı Park Dondurma ile Akalp Süt ve Süt Ürünleri firmalarına KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu tarafından Maraş Dondurması Coğrafi İşaret Tescil Kullanım İzni plaketi takdim edildi.