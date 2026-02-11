Başkan Buluntu, mesajında Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesinde yazdığı destanın, sadece bir şehrin değil, bir milletin kaderini değiştiren tarihî bir direniş olduğunu belirterek, “12 Şubat 1920’de yakılan bağımsızlık meşalesi; iman, cesaret ve vatan sevgisiyle kazanılmış büyük bir zaferin simgesidir. Kahramanmaraş halkı, düşmana geçit vermeyerek istiklal mücadelesinde örnek bir duruş sergilemiştir” ifadelerini kullandı.

Bugün aynı ruh ve kararlılıkla şehrin geleceğini inşa etme sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretim, sanayi ve istihdamı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

“Daha Rekabetçi ve Daha Katma Değerli Bir Üretim”

Buluntu, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi: “Bu anlamlı yıl dönümünü, Odamızın 100’üncü kuruluş yılına hazırlandığımız özel bir dönemde karşılıyoruz. 1926 yılında kurulan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamız, bir asırlık köklü geçmişiyle şehrimizin ekonomik hafızasını ve kurumsal gücünü temsil etmektedir. Asırlık birikimimizden aldığımız güçle Kahramanmaraş’ı yeni yüzyılına; daha güçlü bir sanayi, daha yüksek katma değerli üretim ve daha rekabetçi bir ekonomiyle taşımak için çalışıyoruz.”

12 Şubat ruhunun; dayanışmanın, üretmenin ve birlikte başarmanın ruhu olduğuna dikkat çeken Buluntu, şehrin yeniden yükselişinde iş dünyasının ortaya koyduğu azim ve gayretin, kurtuluş destanının bugünkü yansıması olduğunu ifade etti.

Başkan Buluntu, mesajının sonunda başta Sütçü İmam olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, tüm Kahramanmaraşlıların ve milletimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı kutladı.