"12 Şubat; bir milletin esareti reddedişinin, inancın silaha, imanın direnişe dönüştüğü kutlu bir tarihtir. 106 yıl önce bu kahraman şehirde yakılan bağımsızlık meşalesi, Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla sadece Kahramanmaraş’ın değil, Anadolu’nun da kaderini değiştirmiştir.

O gün Maraş’ta verilen mücadele bir ordunun değil; imanla ayağa kalkan bir halkın mücadelesidir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla “her bir ferdi kahraman” olan bu şehir;

“Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz” diyen ruhun adıdır.

12 Şubat, topyekûn bir direnişin, topyekûn bir onurun tarihidir.

Aradan geçen 106 yıla rağmen bu ruh asla sönmemiştir. Nitekim asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ımız; aynı imanla, aynı cesaretle bir kez daha ayağa kalkmıştır. Yıkıntıların arasından umudu çıkaran, acıyı sabra dönüştüren, yarını yeniden inşa eden irade; kurtuluş ruhunun ta kendisidir.

Bugün Kahramanmaraş, geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa etmekte; “Yeni Kahramanmaraş”ı kurmaktadır. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek, aynı inanç ve kararlılıkla şehrimiz yeniden ayağa kaldırılmaktadır. Sadece binalar değil, umutlar da inşa edilmektedir. Çünkü biz biliyoruz ki Kahramanmaraş; düştüğü yerden kalkmayı bilenlerin, her şartta dimdik ayakta duranların şehridir.

Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyor; 106.Yılında 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızı gururla kutluyorum.

Bağımsızlık ruhuyla, hep birlikte nice yarınlara…🇹🇷"