Cumhuriyet’in, Türk milletinin yokluklar içinde gösterdiği azim ve inancın, şanlı mücadelesiyle yeniden dirilişinin sembolü olduğunu söyleyen Başkan Buluntu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık mücadelesi sonucunda elde ettiği en değerli kazanım ve hepimiz için özgürlüğün, demokrasinin ve adaletin simgesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, geride bıraktığımız 101 yılda her alanda büyük başarılara imza atmış, dünya sahnesinde güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemiştir.

Bizler de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma" hedefi doğrultusunda ülkemize katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kahramanmaraş iş dünyası olarak, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmaya, ekonomimizi güçlendirmeye ve ülkemizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 101. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Editör: Yunus Firdevsoğlu