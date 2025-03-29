Başkan Buluntu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Mübarek Ramazan Bayramı’nı karşılamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi birleştiren, sevgi ve hoşgörü iklimini güçlendiren müstesna günlerdir. Özellikle son yıllarda yaşadığımız zorlukları, dayanışma ruhuyla aşan bir millet olarak, Ramazan Bayramı’nın bu dayanışmayı daha da güçlendirmesini diliyorum. Kahramanmaraş olarak, geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketinin ardından büyük bir azimle şehrimizi yeniden inşa etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın gösterdiği özveri ve gayret, kentimizin geleceği için büyük bir umut kaynağı olmuştur. Hep birlikte, el ele vererek şehrimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Bu bayramın, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, ülkemize barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.”

Başkan Buluntu, Kahramanmaraş iş dünyasının bayram sevincini tüm çalışanları ve aileleriyle birlikte en güzel şekilde yaşamalarını dileyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu vesileyle, başta kıymetli hemşerilerimiz ve iş insanlarımız olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”