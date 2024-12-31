Başkan Buluntu, 2024 yılı boyunca sanayi, ticaret, eğitim ve çevre gibi birçok alanda “Önce İnsan” anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Sürdürülebilir enerji, kadın girişimciler ve gençlere yönelik projeler, ihracat artışı ve depremden etkilenen işletmelere destek konularında önemli adımlar attıklarını söyleyen Buluntu, bu çalışmaların şehrin ekonomik istikrarına ve uluslararası rekabet gücüne büyük katkılar sunduğunu dile getirdi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İŞLETMELERE DESTEKLER

Depremin etkilerinin ekonomik boyutunu hafifletmek için özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan desteklerin altını çizen Başkan Buluntu, bu yardımların ekonomik istikrarın yeniden sağlanmasında hayati bir rol oynadığını ifade etti. Sürdürülebilir enerji ve çevre dostu üretim projelerinin ise Kahramanmaraş’ı çevreci bir sanayi merkezi olma yolunda daha ileri taşıdığını belirtti.

2025 YILINDA HEDEFLER DAHA BÜYÜK

Başkan Mustafa Buluntu, 2025 yılına daha büyük hedeflerle girdiklerini açıkladı. Dijitalleşen sanayi, çağın ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim, çevre dostu üretim modelleri ve yatırım dostu projeler, yeni yıldaki öncelikli konular arasında yer alacak. Buluntu, Kahramanmaraş’ı sadece bir ticaret ve sanayi merkezi olarak değil, aynı zamanda yenilik ve dayanışmanın merkezi olarak konumlandırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

100. YIL HEYECANI

Başkan Buluntu, 2025’in aynı zamanda KMTSO’nun 100. kuruluş yıldönümüne bir adım daha yaklaştıkları bir yıl olduğunu belirtti. 2026 yılında kutlanacak bu anlamlı yıl dönümünün, sadece bir asrın değil, köklü bir vizyonun da öyküsünü taşıdığına dikkat çekti. Geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe umut ve azimle yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Buluntu, mesajını şu ifadelerle tamamladı: “Yeni yılın, şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünyaya barış, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum. Birlikte çalışmanın ve el birliğiyle başarılara ulaşmanın değerini bir kez daha hatırlayarak, 2025 yılında da Kahramanmaraş’ı daha parlak yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız.”

