Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek bayram, yardımlaşma ve paylaşma ruhunu pekiştirirken, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemize vesile olmaktadır. Kurban Bayramı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgi ve hoşgörüyle kucaklaşmanın en güzel zamanıdır. Bugün, birbirimize daha fazla destek olarak, dayanışma ve birlikteliğimizi daha da güçlü kılabiliriz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma çabamızda, siz değerli hemşerilerimizin daima yanımızda olması bizlere büyük bir güç ve motivasyon kaynağı oluyor. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, dayanışma ve iş birliği içinde hareket ederek, şehrimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor; sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi