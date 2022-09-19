İlk olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret eden KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, burada yaptığı açıklamasında; “Bugün Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'i ziyaret ettim. Kahramanmaraş ve Kıbrıs arasındaki ticareti artırabilmenin yollarını araştırmak üzere en kısa zamanda çalışmayı sonuçlandıracağız. Bu kapsamda Turgay beye işbirliği için yapıcı gayretleri ve güzel misafirperverliği için teşekkür ediyorum “dedi.



Ardından KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay’ı ziyaret eden Başkan Balcıoğlu, ticaret alanında görüş alış verişinde bulundu.