Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Av. Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Burak Gül, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, iş insanları ve akademisyenler katıldı.

Program, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın iftar duasıyla devam etti. Ardından, KMTSO'nun deprem sonrası yürüttüğü çalışmaları anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, konuşmasında Kahramanmaraş'ın depremlerin ardından birlik ve dayanışmayla yeniden ayağa kalktığını vurgularken, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz de günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

BULUNTU: “İŞ DÜNYAMIZIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, deprem sonrasında Kahramanmaraş sanayisinin ve iş insanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Kahramanmaraş bir zamanlar tekstilin başkenti ve çelik mutfak eşyasında %70 oranında üretim yapan bir şehirken, şu an bu iki sektörde ciddi zorluklarla karşı karşıyayız. Deprem sonrasında müşteri kaybı yaşayan firmalarımız ayakta kalma mücadelesi veriyor. Artan işçilik ve enerji maliyetleri ise rekabet gücümüzü azaltıyor.”

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE CİDDİ DESTEKLER SAĞLADIK”

Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen projelerden de bahseden Başkan Buluntu, şu bilgileri paylaştı: “Kadın işverenlerimize yaklaşık 2,3 milyon dolarlık hibe desteği sağladık. Bunun yanı sıra faaliyete geçirdiğimiz Kadın Girişimcilik Merkezi'nde kadınlarımıza ticaret, ihracat ve meslekleriyle ilgili eğitimler veriyoruz. Ayrıca, ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ ile sanayide çalışan kadın iş gücünü %10-15 seviyesinden %30-40 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeşil ve dijital dönüşüm konusunda da bir merkez oluşturarak firmalarımıza eğitim ve mentorluk desteği sağlayacağız.”

Ayrıca, deprem sonrasında Oda binasının ciddi bir yük altına girdiğini ancak haziran ayında yeniden açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

KAYA: “KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK PROJELER OLDUKÇA DEĞERLİ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta kadın istihdamına yönelik yürütülen projelerin büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “81 ilde gönül sofralarına misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın iftar programına katılmaktan mutluluk duyuyorum. Kadın ve erkeğin eşit şekilde istihdama katılması, ülkemizin kalkınmasında kritik bir rol oynuyor.”

Deprem sonrasında Kahramanmaraş'ın hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini belirten Kaya, “Kahramanmaraş'ın meseleleri Ankara'da yakından takip ediliyor ve birlik içinde daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.

Program, sanayiciler ve iş insanlarının sektörel sorunlara dair görüşlerini paylaştığı istişare toplantısıyla sona erdi.