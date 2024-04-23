Ziyarette, Başkan Buluntu ve yönetim kurulu üyeleri, Görgel'e seçilmesinden dolayı tebriklerini ileterek başarılar diledi.

İki taraf arasında yapılan görüşmede, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınması için iş birliği ve ortak projelerin önemi vurgulandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş dünyasıyla yakın iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu İse şehrin kalkınması ve refahı için iş dünyasıyla yerel yönetim arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Ayrıca Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz De Başkan Görgel’e Yeni Görevinde Başarılar Diledi.

