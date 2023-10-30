Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle göreve gelen Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ile Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Girişimci İş İnsani Ahmet Nail Polat’ın Döngele bölgesine kazandırdığı işletmede bir araya geldiler.

Burada Kahraman Şehrin inşası ve ihyası noktasında fikir alışverişinde bulunulurken yeni projeler için görüşmeler yapıldı.

KMTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger güzel ve verimli bir toplantı olduğunu dile getirdi.

KMTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz ise yeni projeler için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.