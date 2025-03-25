AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, iş dünyası ve kent protokolünün katılım sağladığı programda KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz bir konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Öksüz burada yaptığı konuşmada büyük felaketin ardından derin yaralar alan iş dünyasının yeniden ayağa kalkmaya çalıştığının altını çizdi.

Kentin toparlanma sürecinde devlet desteklerinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Meclis Başkanı Öksüz iş dünyasının istihdam ve diğer alanlardaki sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade etti.