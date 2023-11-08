Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Undp) İle Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (Kmtso) İşbirliğinde Yürütülen ‘Depremden Etkilenen Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi’nde Hibe Desteği Alan Kadınların Başarı Öykülerinin Konuşulduğu Program Düzenlendi.

Ticaret Borsası Hizmet Binasında Düzenlenen Programa Girişimci Kadınların Yanı Sıra Hibe Desteği Alarak Yaralarını Sarmak İçin Mücadele Veren Kadınlar Katılım Sağladı.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Kmtso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer Kadınların İş Dünyasındaki Yerini Önemsediklerini Söyleyerek Projede Emeği Geçenleri Tebrik Etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton İse Düzenledikleri Bu Programa Olan İlgi Kendilerini Mutlu Ettiğini Söyledi.

