Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Ardından MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Başkan Vekili İbrahim Aksüyek açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Aksüyek, Afrika kıtasının yükselen bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraşlı sanayicilerin bu pazarda daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

Programda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise ticaretin artık yeni yönler kazandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya ekonomisinde dengeler değişiyor. Artık sadece yakın coğrafyalar değil, uzak pazarlar da bizler için önemli hale geldi. Afrika pazarı da bu anlamda büyük fırsatlar barındırıyor” dedi.

Programın devamında WCİ Forum Başkanı Utku Bengisu bir sunum gerçekleştirerek, Afrika kıtasının ekonomik potansiyeli, yatırım fırsatları ve ihracat kanalları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Bengisu, Türkiye’nin özellikle sanayi ve tekstil alanında Afrika ülkeleriyle güçlü iş birlikleri kurabileceğine dikkat çekti.

Katılımcılara Afrika pazarıyla ilgili önemli veriler ve stratejik bilgiler sunulan etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.