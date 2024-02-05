Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi”nin lansmanı gerçekleşti.

Özellikle 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası yapılan ortak proje ve işbirlikleriyle başta kadın işverenler olmak üzere toplumun geneline hibe desteği sağlayarak, önemli bir başarıya imza atan KMTSO ve UNDP, yine özel bir projeyi daha hayata geçirerek, Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi’ni (KİŞGEM) kadın girişimcilerin istifadesine sundu.

Programda konuşan KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, projenin Kahramanmaraş'ın kalkınması için önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise UNDP'nin kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik çalışmalarına değindi.

