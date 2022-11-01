Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Buluntu, Aksu TV de gündem programına katılarak Dünya Gazetesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Eskalen’in soruları cevapladı.



Başkan Adayı Buluntu, sanayi ve iş insanlarının sorunlarına daha kaliteli çözüm bulmak için mecliste özel gündem maddeleri oluşturacaklarını söyledi.





İş insanları ve vatandaşların her zaman gündeme getirdiği hava ulaşımıyla da çalışmaları dile getiren Başkan Adayı Buluntu, Ticaret ve Sanayi odasının şehrin fiziki ve sosyal yapısıyla görevlerinin olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ın Türkiye’ye çok önemli katkılar sağladığını belirten Buluntu, üretken bir kenti tüm dünyaya iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor dedi.



Şehrin turizm ve gastronomisine de değinen Buluntu, bu aşamalarda kentin tanıtımı ve gelişmesi için daha kaliteli çalışmaların yapılmasını önemine dikkat çekti.

