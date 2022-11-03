Bu yıl 9'ncusu düzenlenen Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye'den ve dünyadan tekstil teknolojisi üreticilerini, tekstilin başkenti Kahramanmaraş'ta 9'ncu kez buluşturacak olan Kahramanmaraş Tarım Makineleri Fuarı, KAFUM'da düzenlenen törenle açıldı.

9. kez kapılarını aralayan fuara özel açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu çok önemli bir fuar olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasının devamında Başkan Balcıoğlu değişen sistemle Kalite ve Verimin arttığına dikkat çekerek bu fuarın yeni gelişmelere ön ayak olduğunun altını çizdi.