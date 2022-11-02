KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Ekim yapında yapılan faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi.
KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Ekim yapında yapılan faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi.
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