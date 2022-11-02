KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Ekim yapında yapılan faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi.