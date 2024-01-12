Küresel Ticaretin 2 Trilyon Dolar Daraldığı 2023'te Türkiye'nin İhracatında Artış Devam Ederken Türkiye 2023 Yılı İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 0,6 Oranında Artışla 255 Milyar 809 Milyon Dolara Ulaşarak, Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı.

Kahramanmaraş İhracatı Aralık Ayında Geçen Yılın Aynı Ayına Göre %22 Azalarak 113 Milyon Dolardan 89 Milyon Dolara Düşerken Ocak-Aralık Döneminde 1 Milyar 20 Milyon Dolar İhracatla İhracatçı İller Sıralamasında 23. Sırada Yer Aldı

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İhracat Rakamlarını Aksu Haber’e Paylaştı.