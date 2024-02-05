6 Şubatta meydana gelen asrın felaketinin ardından, Kahramanmaraş’ta birçok bina yıkıldı, ağır veya orta hasar aldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Binası da bu felaketin etkisi altında kalmıştı.

Orta hasar alan binalardan bir tanesi olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Binası, depremin birinci yılını doldururken binada güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Binanın güvenliği ve dayanıklılığı için titizlikle çalışmalar sürerken, yeniden faaliyete geçmek için gerekli güçlendirme ve onarım işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin gelinen son durumu KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Aksu Habere anlattı.