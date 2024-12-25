Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya iş dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Burada kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Aralık ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ticaret ve Sanayi Odası olarak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) 116’ıncı toplantısında hazırladığımız “Sürdürülebilirlik Mesleki Eğitim Merkezi” projemizi onaylattık. Bu projede, odamıza ait olan Zabunoğlu Konağı’nı, depremde hasar görmesine rağmen yeniden tamir ve tadilatını yaparak faaliyete geçireceğiz. Proje yaklaşık 150 bin Euro’luk bir bütçeye sahip. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi konularda firmalarımızın eksiklerini gidermeye yönelik olacak olan bu merkez, çok önemli bir misyon üstlenecek. Detaylarını önümüzdeki aylarda daha geniş kapsamlı bir lansmanla sizlere tanıtacağız.

Komite toplantılarımıza da hız verdik. Depremden sonra bir süre ara verdiğimiz bu toplantıları artık tüm komitelerimizle aktif şekilde yapıyoruz. Ayrıca, farklı odalarla müşterek toplantılar düzenliyoruz. Örneğin, bu ay dayanıklı tüketim malları komitemiz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgili komitesiyle ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Turizm çalıştaylarına da katılım sağladık. Şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya yönelik bu çalışmalara büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede de şehrimizin turizm ve diğer sorunlarını dile getirme fırsatı bulduk. Kendisine destekleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Mücbir sebep statüsüyle ilgili gelişmelere değinmek istiyorum. Şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bu statünün uzatılması için yoğun çaba harcadık. Ankara’da ilgili yetkililerle birçok toplantı gerçekleştirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, mücbir sebep statüsüyle ilgili geniş yetkiler tanıyan bir düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşmasını bekliyoruz. Bu yasa kapsamında, mikro ölçekli firmalara 6+6 ay olmak üzere uzatma sağlanabilecek. Ayrıca, kapsam dışında kalan firmalar için bireysel başvuru hakkı tanınacak.

SGK taksitlendirmelerinde hâlâ teminat şartı ve koşulunun devam ettiğini görmekteyiz. İnşallah bu durumu yeni torba yasada çözerler diye ümit ediyorum. Aksi takdirde, taksitlendirme başvurusunda bulunan firmalarımız, borçlarının en az yüzde ellisi oranında bir teminat sunmak zorunda kalacak. Bu da işletmelerimiz için ciddi bir yük oluşturmaktadır.

Suriye’nin yeniden inşası konusuna gelince, geçtiğimiz günlerde bu konuda bir basın açıklaması yapmıştık. 13 yıldır devam eden savaş sonrası, Suriye’de artık normalleşme sürecinin başladığı bir dönemdeyiz. Odamızın bütçesiyle Suriye’nin inşasını üstlenmemiz elbette mümkün değil, ancak bu süreçte şehrimizin iş insanlarının ticari fırsatları değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye’de birçok sektörde büyük bir ihtiyaç söz konusu ve bu durum, şehrimizdeki iş insanları için önemli bir ticari potansiyel oluşturuyor. Şehrimizdeki Suriyelilerle yıllardır kurduğumuz dostluklar ve iş birlikleri, bu süreçte bizlere avantaj sağlayacaktır. Bu kapsamda bir heyetle Suriye’ye ziyaret gerçekleştirmeyi ve karşılıklı ticaret fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz.

Son olarak, oda binamızla ilgili çalışmalardan bahsetmek istiyorum. İnşaat süreci hızlı bir şekilde ilerliyor ve müteahhit firma özveriyle çalışıyor. Oda binamızı, taahhüt edilen süreden daha kısa bir zamanda tamamlayarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.

Toplantı sonrasında KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu Aksu Haber’e toplantıyı değerlendirdi.