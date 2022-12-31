2022 yılının küresel ölçekte yaşanan olumsuz durumlardan dolayı zor bir yıl olduğunu ancak yeni yıla büyük beklenti ve umutlarla girdiklerini aktaran Buluntu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “İşletmelerimiz, üretimi ve istihdamı korumak ve geliştirmek için var güçleri ile çalıştı. Artık 2022 yılını geride bırakıyoruz. Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te ilimiz ve ülkemizin büyük bir atılım yapacağına yürekten inanıyorum.



“BÜTÜN ENERJİMİZLE YENİ PROJELER ÜRETECEĞİZ”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kahramanmaraş’ımızın kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz. Yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede ilimiz ve ülkemizin gelişmesine katkı vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 2023 yılında da bütün enerjimizle yeni projeler üretmek, Akdeniz’in incisi şehrimizi, özlemini duyduğumuz zirvelere taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

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Bu duygularla 2023 yılının, huzurlu, istikrarlı, aydınlık, refah seviyesi yüksek bir yıl olmasını temenni ediyorum. Üyelerimizin ve halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni yılın insanlığın barış içinde yaşadığı, sağlıklı, mutlu ve geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını diliyorum.”