Kahramanmaraş’ın Çatı Kuruluşu Olarak Görev Yapan Mustafa Buluntu Başkanlığındaki KMTSO Kahraman Kente Daha İyi Hizmet Verebilmek Adına Kadrolarını Güçlendirmeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Birbirinden Başarılı İsimler Yapılan Seçimler Sonucu Hizmet Yarışında Yerini Alıyor.

KMTSO Da Yapılan Seçimlerin Ardından Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Betül Zabun Kenger, Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığına İse Serhan Erdoğanyılmaz Seçildi.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Çok Zor Zamanlardan Geçtiklerine Dikkat Çekerek Bu Süreci de Hep Birlikte Canla Başla Çalışarak Aşacaklarını Söyledi.